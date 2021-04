Provincie Flevoland mag edelherten afschieten: Natuurorganisaties overwegen stappen richting Europese Gerechtshof

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen mag doorgaan tot 31 december 2023. Volgens de rechtbank Midden-Nederland heeft de provincie Flevoland terecht een ontheffing en vergunning verleend voor het afschieten van de herten.

De verlening van de vergunning heeft als gevolg dat het aantal edelherten teruggebracht mag worden tot vijfhonderd dieren. Provincie Flevoland gaf bij de rechtbank aan dat een te grote populatie edelherten schadelijk is voor de natuur, zeker in de Oostvaardersplassen waar de populatie te groot geworden is voor het gebied waarin ze leven. Ook zouden de leefgebieden van bepaalde vogelsoorten afnemen door het grazen van de dieren.

Pauliene de Jong van natuurorganisatie Fauna4life dacht dat de uitspraak nog even op zich zou laten wachten: ,,Het is buitengewoon jammer dat het oordeel is gevallen. We kunnen vanaf nu in hoger beroep, maar aangezien de Raad van State eerder al ons verzoek afwees, kunnen we daar denk ik niet veel van verwachten.”

Europese Hof

Ook Marius van Bouscholt van Dierbaar Flevoland is erg teleurgesteld. ,,Het was onze inzet om het afschieten te voorkomen. Nu dat niet gebeurt, kan de provincie haar gang gaan. We kunnen nog in hoger beroep, maar de kans is klein dat we ons gelijk halen bij de Raad van State. Daarom moeten we stappen zetten richting het Europese hof. De Oostvaardersplassen zijn aangemerkt als Natura2000-gebied en moeten in Europees verband goed beheerd worden. Hoe er nu wordt ingegrepen in de wildstand in het gebied is tegen de principes van Natura2000.”

De natuurorganisaties, die samen in november bezwaar maakten, gaan eerst overleggen voor ze de stap daadwerkelijk gaan nemen. Van Bouscholt: ,,We moeten alle informatie die we hebben echt screenen, en niet alleen ons gelijk halen om gelijk te willen hebben. Het is een ingewikkelde en moeilijke stap die we moeten maken. Maar we moeten door, anders houdt het voor de edelherten op.”

Broedende vogels

Een van de bezwaren van de provincie is dat de edelherten het leefgebied van de broedende vogels zouden verstoren. De Jong: ,,Als wij het goed zien en onze voorstelling van zaken klopt, dan heeft de provincie iets verleend wat niet had mogen gebeuren. Zij kijken naar het gebied waar de edelherten lopen en zeggen dat het gebied ruig was voor de edelherten er kwamen, maar ze hebben wel bewust de keuze gemaakt om de grazers hun gang te laten gaan volgens het Natura2000-principe, en om dit gebied om te vormen tot grazersgebied.”

De Jong vindt dat de provincie te lang blijft wijzen op hoe het gebied ooit was. ,,Het gebied was al verdwenen. En wanneer de edelherten in aantal afnemen en je wil het gebied weer laten verruigen, dan ben je ook de ganzen en het moerasgebied kwijt. Staatsbosbeheer kan vervolgens wel zeggen dat ze wel met een maaimachine langskomt om het gebied te maaien en te snoeien, maar daar heb je tuinen en een park voor, dat gebeurt niet in Natura2000-gebied.”

Ze hoopt dat het Europese Hof met haar gedachten instemt. ,,De omvorming van de Oostvaardersplassen tot Natura2000-gebied was een Europese aanwijzing en Europa moet daar toch heel goed naar willen kijken.”

In de afgelopen wintermaanden zijn ruim 1200 edelherten afgeschoten. Dat zijn er zo’n zevenhonderd te weinig om een maximaal aantal van vijfhonderd dieren te bereiken. Momenteel worden er geen dieren in het natuurgebied afgeschoten, omdat het broedseizoen is begonnen.

