Provincie Flevoland stuurt dierenartsen naar Oostvaardersplassen

De twee dierenartsen moeten samen met de dierenarts die Staatsbosbeheer adviseert op zeer korte termijn aanvullend advies geven over de uitvoering van het bijvoeren in de komende weken.

Bijvoeren

Op 1 maart heeft de provincie Staatsbosbeheer gevraagd, tegen het huidige beleid in, om de grote grazers tijdelijk bij te voeren. Dat besluit werd genomen op basis van de maatschappelijke bezorgdheid in deze koude periode, de zorgen over de openbare orde en omdat de herkomst van het illegale voer onbekend was. Dat leverde gevaar op voor de dieren.

Vlak daarna is besloten het bijvoeren te continueren totdat er natuurlijke groei is in het gebied, omdat volgens de provincie het 'bijvoeren de spijsvertering van de dieren vervroegd in de voorjaarsstand heeft gebracht'.

Demonstratie

Gisteren werd al aangekondigd dat er dit weekend gedemonstreerd wordt bij de Oostvaardersplassen. Macha Vrolijk, mede-organisator van de demonstratie bij de Oostvaardersplassen laat in een videoboodschap op Facebook weten dat actievoerders zich gaan vastketenen aan de hekken. Om 8.00 uur wordt begonnen met bijvoeren. Om 12.00 uur volgt een stille tocht met spandoeken en daarna de keten-actie.

De actievoerders roepen wel op om de hekken heel te laten. ,,De eerste de beste waarvan we zien dat deze de dieren of de mensen schade toe wil brengen door hekken door te knippen of plat te rijden wordt persoonlijk overgedragen aan de politie'', stelde actievoerster Karin Schulting eerder.

Artsen later

Joke Bijl laat namens Staatsbosbeheer weten dat de onafhankelijke dierenartsen niet dit weekend al het terrein op gaan. Daarvoor is de termijn te kort volgens haar. ,,We hebben hier over gesproken met de provincie en het lijkt ons een goed idee om twee onafhankelijke dierenartsen te laten meekijken. Ik denk dat dat begin volgende week gebeurt". Dat het al niet dit weekend is heeft volgens haar niks met de aangekondigde actie te maken.

Over de actie laat ze zich verder niet uit: ,,Je hebt in dit land het recht om te demonstreren en als ze dan voor deze vorm kiezen dan is het niet aan ons om daar wat van te vinden".

Meer hooi

Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer is recentelijk het aantal bijvoederplaatsen voor de dieren in de Oostvaardersplassen uitgebreid van 8 naar 10. ,,We zijn de dieren nu dus al twee weken aan het bijvoeren. Eerst om de dag, maar nu al elke dag. Ze weten het hooi te vinden".