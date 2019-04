Provincie pleit nog eens bij minister voor completer ziekenhuis Lelystad

Dat blijkt uit een brief van gedeputeerde Harold Hofstra van Flevoland aan minister Bruins van VWS. Hofstra heeft die boodschap ook neergelegd bij Provinciale Staten en, maandag jongstleden, nog eens herhaald in een mondeling overleg met Bruins, toekomstverkenner voor de zorg in Flevoland Bas Leerink, en betrokken Flevolandse gemeenten.

Bedden

Flevoland zet dus in op méér dan wat St Jansdal, na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen, sinds anderhalve maand biedt in Lelystad: poliklinische zorg en diagnostiek, laag-complexe operaties en spoedeisende hulp overdag en een deel van de avond. ,,Het college denkt dat gezien het zorgprofiel van een groeiende groep kwetsbare inwoners en draagvlak onder ketenpartners er in alle redelijkheid meer mogelijk is. (...) Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een beddenvoorziening voor kortdurende opname’’, houdt Flevoland Bruins voor.

Wens

De onderbouwing voor die wens van Flevoland komt grotendeels van KPMG Health. Dat bedrijf is door de provincie ingehuurd om te kijken naar hoe de zorg in Flevoland er in de toekomst uit moet komen te zien op basis van het huidige zorggebruik en zorgvraag in Flevoland. KPMG schetst een toekomstbeeld in Flevoland waarbij de bevolking groeit en de vergrijzing flink toeneemt. Er komen, gezien de gemiddelde gezondheid in Flevoland, meer patiënten met chronische aandoeningen. Dat zorgt al met al voor een groeiende vraag naar zorg. Daar komt bij dat het potentieel aan mantelzorgers waarschijnlijk afneemt en de personeelstekorten in de zorg toenemen. En wat als er dan geen ziekenhuis in de buurt is? Dan moeten er andere vormen van zorg worden bedacht: nieuwe vormen van zorgcentra, buitenpoliklinieken of andere zorgvormen met bedden. Ook zorg op afstand, via digitale hulpmiddelen, wordt dan belangrijker.

Voorzet

Bas Leerink, de door minister Bruins ingehuurde toekomstverkenner, komt rond 1 juli met een voorzet voor het ‘Flevolandse zorglandschap’ voor de langere termijn, vanaf 2020. Hij doet dat door, op basis van een breed gedeeld feitenboek over de zorg in Flevoland, gesprekken te voeren met alle zorgpartijen in Flevoland. De provincie vindt dat boek echter te beperkt; het biedt volgens Hofstra niet genoeg inde zorgvraag in Flevoland, het is te algemeen geformuleerd.