Psychotische jongeman bedreigt buurtbewoners Lelystad met vlindermes

Na buurtbewoners bedreigt te hebben met een vlindermes was de man met een auto ervandoor gegaan. Op de Kempenaar werd hij staande gehouden. De verdachte wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en daarom besloot de politie te dreigen met een tasermes. Hier werd niet op gereageerd, maar omdat hij overduidelijk in een psychose zat, besloten de agenten de taser niet in te zetten.

Met hulp van verschillende politieagenten van andere wijken werd de jongen overmeesterd, onder verzet. Het vlindermes werd in de auto aangetroffen. De jongen is overgebracht naar het politiebureau en hier is een proces - verbaal opgemaakt vanwege het bezit van een strafbaar wapen. Ook de crisisdienst GGZ is benaderd voor ondersteuning. Het vlindermes is in beslag genomen ter vernietiging. Over de motieven van de jongeman is niets bekend.