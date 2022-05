Psychotische man (23) bedreigt buurtbewoners met vlindermes in Lelystad

met video Het bevrij­dings­vuur brandt in Zeewolde: ‘Het was vannacht best koud’

Op het Kerkplein in Zeewolde brandt vandaag het bevrijdingsvuur, vanuit Wageningen daarheen gebracht door twintig leden van de atletiekvereniging. ,,Het was vannacht best koud, drie, vier graden. Maar met elkaar en voor dit doel geeft het juist een heel warm gevoel.’’

5 mei