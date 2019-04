Publiek blijft weg bij Koningsdag op tijdelijk evenemententerrein Emmeloord

Het tijdelijke evenementenplein aan de Marknesserweg is Oranjevereniging Emmeloord niet zo goed bevallen. Het grote publiek bleef weg bij de activiteiten die de vereniging had bedacht op die plek.

Normaal gesproken viert Emmeloord koningsdag op De Deel, in het hartje van Emmeloord. Maar omdat dat plein op de schop ligt, zijn de grote evenementen dit jaar allemaal op een tijdelijke locatie buiten het centrum. Het gros van de activiteiten op Koningsdag was dan ook aan de Marknesserweg. Daar was het wel erg stil, moet Henk ter Beest, bestuurslid van de plaatselijke Oranjevereniging, bekennen. ,,Het trok pas een beetje aan bij de demonstratie van het fly boarden en het ringsteken met Friese Paarden.’’

Omrijden

De vereniging had de hoop dat de kermis op evenemententerrein publiek naar de tijdelijke locatie zou lokken, maar dat bleek niet het geval. De Marknesserbrug ligt er nog steeds uit, zegt Ter Beest. ,,De noodbrug, is alleen voor fietsers en voetgangers. Wie met de auto komt, moet omrijden.’’ En dan was er nog het weer dat niet bepaald meezat.

Vrijmarkt wel een succes

Het was wel druk op de vrijmarkt in de Lange Nering, ook een activiteit van de Oranjevereniging. Aan de vooravond overwoog de vereniging nog die te verplaatsen naar het tijdelijke evenemententerrein. ,,Maar toen we de weersvoorspellingen zagen, hebben we besloten dat niet te doen’’, aldus ter Beest. ,,Nu konden mensen hun spullen nog uitstallen onder de luifels van de winkelstraat.’’

Volgend jaar viert Emmeloord Koningsdag weer gewoon in het centrum. ,,Lekker terug naar De Deel’’, zegt Ter Beest. ,,Kunnen de mensen gemakkelijk langs de activiteiten lopen en hoeven ze daarvoor niet naar een andere plek. Dat moest dit jaar wel.’’