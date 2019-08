Puinruimen na brand op zolder in Kraggenburg

Rond vier uur 's nachts breekt brand uit op de zolder van een winkel aan de Voorstraat. Het pandje staat in verbinding met de aangrenzende woning van Sjaak Ouderling en zijn vrouw. Als het geknetter brand blijkt te zijn, bellen ze meteen 112. Van de zolder blijft uiteindelijk niets meer over, een dag later rest niets anders dan een zwartgeblakerde dakconstructie. De brandweer kan nog wel voorkomen dat het huis ten prooi valt aan de vlammen. Het dak is wel beschadigd, er is ook water- en rookschade in het huis.