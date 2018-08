PvdA daagt Flevolanders uit mee te schrijven aan verkiezingsprogramma

De PvdA in Flevoland daagt alle Flevolanders uit om mee te gaan schrijven aan haar nieuwe verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen in maart 2019. "Want Flevoland, dat zijn wij samen", zo verklaart de partij deze bijzondere keuze.

Op basis van wat de eigen leden hebben aangedragen heeft de PvdA een eerste concept van het verkiezingsprogramma ontwikkeld. Dat is nu online gezet, zodat iedere Flevolander het kan lezen, becommentariëren, aanvullen of verbeteren.

Luiken

Het is voor het eerst dat de partij voor deze aanpak kiest. "We zijn al een tijdje bezig de luiken open te gooien. Op verschillende manieren proberen we niet-leden bij onze partij te betrekken", legt afdelingsvoorzitter Bahreddine Belhai uit. Daarbij speelt volgens hem ook de dalende belangstelling voor het lidmaatschap van een politieke partij een rol. "Het middenveld wordt niet snel lid meer van een partij. Zo proberen we ze er toch bij te halen."

Standpunten

In het concept-verkiezingsprogramma staan volgens de partij een paar 'uitdagende standpunten' voor de komende zittingsperiode. Zo wil de partij op grote schaal zonnepanelen plaatsen en Flevoland uiterlijk in 2030 omvormen tot 'de energieleverancier van Nederland'. "We willen dat in Flevoland geen dak onbenut blijft voor duurzame doelstellingen", zo staat in het programma. Het hoofdstuk 'cultuur' is nog kort, maar vermeldt onder meer de aanstelling van een provinciedichter. En van de Floriade in 2020 moet iedere Flevolander mee kunnen profiteren. Daarom wil de partij voor iedereen boven de 12 jaar een gratis toegangskaart.

Discussie

De reacties via de site komen in de uiteindelijke conceptversie van het verkiezingsprogramma terecht. "Alleen de dubbelingen halen we er uit. We hopen dat mensen via de site met elkaar in discussie gaan en dat het beste argument uiteindelijk wint", aldus Belhai. Het zijn uiteindelijk weer de leden die het definitieve programma vaststellen.