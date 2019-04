PvdA Flevoland: ‘Het beeld bestond dat de coalitie al rond was. Dat klopt niet’

De PvdA in Flevoland wil iets rechtzetten door voorwaarden te stellen aan samenwerking met Forum voor Democratie. ,,Het beeld bestaat dat de coalitie al bijna rond is. Dat klopt niet’’, zegt fractievoorzitter Willem de Jager.

De PvdA maakte donderdag bekend alleen te willen samenwerken met FvD als deze partij, de grootste in Flevoland, afstand neemt van zes landelijke standpunten. Het meldpunt voor linkse leraren en het ‘gedachtegoed van homeopathische verdunning, een dominant blank Europa en een boreaal Europa’, bijvoorbeeld. De Jager noemt de publicatie een ‘logische stap in een ingewikkeld proces’. ,,We hadden deze punten komende woensdag willen inbrengen (als de beoogde coalitiepartijen FvD, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA voor het eerst rond de tafel gaan).’’

Quote Mensen vroegen of we nu al een akkoord hadden. Voor ons is het allerminst zeker dat het gaat slagen Willem de Jager, PvdA Flevoland

Het liep even anders. Na de Statenvergadering van afgelopen week, waarin de leden werden geïnstalleerd, dachten veel mensen dat de vijf partijen er al uit waren, zegt De Jager. Dat was mede te danken aan informateur Annemarie van Gaal, geeft hij aan, die gekscherend zei dat de onderhandelaars maar aan het bier moesten, desnoods dronken moesten worden. ,,En dan zou het wel lukken. Daarmee ontstond het beeld dat de coalitie al rond was. En dat klopt niet. Mensen vroegen of we nu al een akkoord hadden. Voor ons is het allerminst zeker dat het gaat slagen.’’

Kort door de bocht

In haar verslag beschrijft Van Gaal een ‘raamwerk van afspraken op belangrijke thema’s’, vier belangrijke onderwerpen waar de vijf partijen het min of meer over eens zijn. Dat is te kort door de bocht, vindt De Jager. ,,Er lijkt commitment, daar is nog geen sprake van’’. Bovendien is een vijfde, voor de PvdA belangrijk onderwerp, gesneuveld in het verslag: ‘de krachtige samenleving’, vult hij aan.