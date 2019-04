PvdA Flevoland trekt zich definitief terug uit formatie

video ‘Wij zijn er allemaal nog, daar gaat het om’

19:58 Cor Glasbergen mankeert niets, ook zijn echtgenoot is ongedeerd uit de brand gekomen. Hun twee honden konden ze tijdig onderbrengen bij de buren. En kat Joris? Die heeft Cor woensdagmorgen levend teruggevonden op het erf en opgesloten in de caravan, om te voorkomen dat het paniekerige dier er alsnog voorgoed vandoor gaat. ,,Wij zijn er allemaal nog‘’, zegt hij. ,Daar gaat het om. De rest is materiële schade.’’