PvdA stapt definitief uit formatie Flevoland

De PvdA in Overijssel, waar de formatie met exact dezelfde samenstelling begon, trok al eerder al de stekker uit de gesprekken. In Flevoland wordt dat voorbeeld nu gevolgd. Vorige week gaf PvdA-voorman Willem de Jager aan alleen bereid te zijn tot samenwerken met Forum voor Democratie, als die partij afstand neemt van een aantal standpunten.

Na een urenlang overleg, dat donderdag aan het einde van de middag al begon, geeft De Jager aan dat er onvoldoende houvast is om met de partijen de formatiefase in te gaan. ChristenUnie-lijsttrekker Harold Hofstra laat in een korte reactie weten teleurgesteld te zijn. Er is volgens hem een ,,goed en constructief gesprek’’ gevoerd. ,,Ondanks dat was er voor de PvdA onvoldoende houvast om de volgende stap te maken.’’ De overige partijen waren niet bereikbaar.

Landelijke uitspraken

PvdA Flevoland formuleerde vorige week in totaal zes voorwaarden waaraan Forum voor Democratie, die in Flevoland de grootste partij is, moet voldoen. Zo moesten de onderhandelaars van Forum afstand nemen van het landelijke partijmeldpunt voor linkse leraren en van de uitspraak van partijleider Thierry Baudet dat ‘journalisten, wetenschappers, kunstenaars en architecten onze cultuur ondermijnen’.