PvdD Flevoland verdenkt provincie van manipulatie onderzoek Oostvaardersplassen

Enthousias­me is groot voor volgend NK Cross in Kraggen­burg

6:02 Naar verwachting om en nabij de duizend hardlopers doen over anderhalve maand mee aan het NK Cross bij Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg. De organisatie is, net als vorig jaar, in handen van Atletiekvereniging Noordoostpolder (AV NOP). ,,We gaan verder met de puntjes op de i te zetten’’, zegt secretaris Ingrid Draaistra.