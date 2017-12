PVV doet in Lelystad en op Urk mee aan verkiezingen

kaartDe PVV doet in het verspreidingsgebied van De Stentor alleen mee in de gemeenten Urk en Lelystad.

De partij van Geert Wilders wilde in 60 gemeenten in heel Nederland meedoen aan de lokale verkiezingen, maar wist maar voor 30 gemeenten geschikte kandidaten te vinden. In het verspreidingsgebied doet de PVV in alle gemeenten waarvoor zij dat eerder bekend heeft gemaakt.

Het grootste deel van Nederland gaat op 21 maart 2018 naar de stemburg voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een aantal gemeentes is al een nieuwe raad gekozen omdat de gemeente voor de verkiezingen is gefuseerd.