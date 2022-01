Queen Anne ging 300 jaar geleden ten onder; bij Rutten gevonden resten geven opmerkelijk inkijkje in leven op schip

Een straatvaarder voer in de 16de en de 17de eeuw op landen rond de Middellandse Zee om handel te drijven. Van Popta: ,,Het is een heel zwaar gebouwd schip waar veel hout voor is gebruikt om de kracht van de golven te weerstaan. Dat kunnen we terug zien in de constructie. De spanten in het geraamte zijn op zo’n manier tegen elkaar aan geplaatst dat duidelijk is dat het een schip was dat op de Middellandse Zee voer. Normaal gesproken wordt er veel ruimte tussen spanten gehouden om het schip zo licht mogelijk te maken.”