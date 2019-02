Quiz: hoe goed ken jij jouw provincie Flevoland?

Zes jaar cel geëist voor steekpar­tij in ‘Polenhotel’ Marknesse

14:04 Drie arbeidsmigranten uit Bulgarije hebben doodsangsten uitgestaan toen een collega van hen in het zogenoemde Polenhotel aan de Repelweg in Marknesse volledig doordraaide. De 39-jarige man heeft zijn landgenoten gegijzeld gehouden en in een worsteling twee van hen neergestoken.