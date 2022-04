Rachid (22) heeft spijt van geweld tegen bijna blinde man: ‘Ik hoop dat u me kunt vergeven’

video Steve uit Dronten maakte een indrukwek­ken­de trip: voor het eerst ziet hij Oekraïense grond

Steve Kasyanenko (49) uit Dronten ging samen met zijn buurman Gerjan Wielink naar Oekraïne. Hij vertelt over zijn reis, de eerste keer in zijn vaderland. Twee enorme vrachtwagens met tonnen aardappelen, wortelen, uien en rode kool en melk van boeren uit Flevoland, medicijnen en andere hulpgoederen zijn in Oekraïne afgeleverd. Ze willen nu elke week wel gaan.

5 april