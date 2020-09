Ravage na ongeluk tussen vrachtwagens op N352 Ens: ‘Hij had een engeltje op z’n schouder’

Dronter raadslid dat in opspraak raakte vanwege illegale huisves­ting arbeidsmi­gran­ten blijft raadslid

6 september De in opspraak geraakte Brenda Berghorst (39) blijft raadslid van het CDA in Dronten. De CDA- fractie spreekt in een verklaring haar vertrouwen uit in Berghorst als lid van de fractie. Berghorst raakte in juli in opspraak vanwege illegale huisvesting van arbeidsmigranten en het verzwijgen van een nevenfunctie bij een uitzendbureau voor arbeidsmigranten.