Razzia Noordoostpolder 75 jaar geleden: hoe de nazi’s in actie kwamen tegen het onderduikersparadijs

Vraag bij het nieuws Waarom bemoeien juist voetbalsup­por­ters zich met de zwartepiet­dis­cus­sie?

8:42 Er rolt geen bal tijdens de intocht van sinterklaas en toch laten groepen voetbalsupporters zich voor het tweede jaar op rij horen. Vorig jaar kaapten voetbalsupporters de zwartepietendiscussie en bedreigden ze leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. In onder meer Eindhoven, Groningen en Zwolle lieten de supportersgroepen zich verbaal en non-verbaal zien tijdens de sinterklaasintocht. Hoe kan het dat juist deze groep zich roert in het debat rond zwarte piet?