Rechter reist af naar Marknesse waar twee boeren ruzie maken: ‘Ik ben gewoon bang voor hem’

met video Dieven stelen peperduur paardenza­del van Mirne (19) uit Elburg: ‘Al mijn spaargeld zit erin’

De angst is groot onder paardenliefhebbers in deze regio. De laatste weken worden massaal zadels gestolen uit maneges en stallen. Deelnemers moeten concoursen afzeggen, omdat hun materieel geroofd is. ,,Deze hoos is groter dan we eerder hebben gezien.”

8 juni