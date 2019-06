Rechter tikt ministerie op vingers: verzoek om schadevergoeding Lelystad Airport op verkeerde gronden afgewezen

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vorige week bepaald in een vonnis. De Drontense Mirjam Jager, die geluidsprikkels slecht verdraagt, woont al sinds 1996 in Dronten. Ze was in 2015 al naar de ‘adviescommissie nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu Luchthavenbesluit Lelystad’ van het ministerie gestapt; ze wilde geld zien omdat ze door de komst van het vliegveld zou moeten verhuizen. Het extra geluid zou voor haar onverdraaglijk zijn. Haar huis zou bij verkoop echter minder opbrengen door de verwachte geluidsoverlast van Lelystad Airport; dat diende vergoed te worden.

Afgewezen

Definitief

Die rechter oordeelde in januari al in een tussenvonnis dat de bezwarencommissie het verzoek van Jager op verkeerde grond had afgewezen. Dat standpunt is nu bekrachtigd in een definitief vonnis. De rechtbank vindt dat de afwijzing van Jagers verzoek op ondeugdelijke gronden berust. In het advies van de adviescommissie is het juridische regime dat voor eiseres is vastgesteld niet vergeleken met het juridische regime dat geldt voor burgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Dat had volgens de bestuursrechter wel gemoeten.