Redder tijdens storm verbaast zich: 'Bizar dat mensen doorreden'

Délano Ladurner (23) aarzelde gisteren geen moment toen hij op de Stichtse Brug in Flevoland een gekantelde vrachtwagen zag liggen met twee mensen erin. In een chaotische situatie lukte het hem de twee mannen te bevrijden. ,,Het was pittig."

Tientallen vrachtwagens in Nederland waaiden gisteren om als gevolg van de westerstorm die over het land trok, zo ook op de Stichtse Brug bij Flevoland. Délano Ladurner uit Almere, lid van rockband The Overslept, zag het voertuig liggen en besloot in actie te komen. ,,Ik ben gestopt en daarna handel je automatisch. Samen met een andere automobilist heb ik geprobeerd de zware deur open te krijgen en dat was pittig."

Het lukte Délano uiteindelijk om de twee mannen uit de vrachtwagen te krijgen. ,,Ik checkte gelijk of ze niet gewond waren of overal bloed hadden. Vervolgens heb ik de politie ingelicht. Het was een chaotische situatie. Ik was heel blij dat ze niks hadden, maar ze waren wel in shock."

Doorrijden