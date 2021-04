Remco uit Emmeloord op brute manier beroofd van peperdure tijdritfiets: ‘Ik lag versuft op de grond’

video Gevolgen van verwoesten­de brand in Swifter­bant bij daglicht goed zichtbaar

21 april Een grote brand legde afgelopen nacht het bedrijfspand van VM Service aan de Maalstroom in Swifterbant in de as. Bij daglicht is te zien dat er niks meer over is van de loodsen van het bedrijf, dat handelt in minitrekkers en aanbouwwerktuigen. Bij de brand raakte niemand gewond.