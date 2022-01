Renovatie Noordersluis in Lelystad start maandag

Profiel ‘Dominee’ Ruben van de Belt (30), van luie leerling uit Emmeloord tot kopstuk in politiek Zwolle

Hij verborg zijn dramatische vmbo-rapport voor z’n ouders, stortte zich op gamen en leek in niets op weg naar een belangrijke politieke functie. Een bezoek aan Bangladesh veranderde alles in het leven van de in Emmeloord geboren Ruben van de Belt. Nu leidt de afgestudeerde theoloog de grootste partij van Zwolle en gaat als ChristenUnie-lijsttrekker de verkiezingen in.

22 januari