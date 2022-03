Renovatiewerk Noordersluis bij Lelystad loopt uit: scheepvaart langer gestremd

Het karwei, voornamelijk het vernieuwen van het besturings- en bedieningssysteem, begon eind januari en zou eigenlijk over een week of twee afgerond moeten zijn. Maar het werk is later klaar. ‘De uitloop van het werk heeft verschillende oorzaken, zo was er tegenslag door veel dagen met harde wind en waren er ook wat problemen met de levering van noodzakelijke materialen’, meldt de provincie Flevoland.

Oponthoud en afsluitingen

In verband met het testen van het nieuwe bedieningssysteem is de brug (over de Houtribweg) twee nachten afgesloten voor autoverkeer. Dat is op 10 en 11 maart, van 0.00 uur tot 5.00 uur. Het verkeer wordt op deze momenten omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen wel over de brug, maar moeten wellicht even wachten. Verder kan er voor automobilisten wat extra oponthoud ontstaan op maandag 21 maart, omdat de brug overdag een aantal malen getest wordt op veiligheid. Dit gebeurt wel buiten de spitstijden.