Restaurant Tutti Gelati opent deuren als nieuwe ontmoetingsplek in Dronten

Aantal positief geteste gevangenen in Lelystad stijgt naar 60, onvrede over verbieden luchten en douchen

De laatste twee weken is het aantal positieve coronatestuitslagen in de gevangenis in Lelystad opgelopen naar ruim 60. Momenteel is de helft van deze gevangenen nog besmet. Plaatsvervangend gevangenisdirecteur Aletta Woelk worstelt met de situatie en heeft gevangenen zelfs verboden om te douchen en luchten. „Ik begrijp de frustraties heel goed.”

1 december