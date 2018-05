Resultaten geluidsmetingen ‘belevingsvluchten’ van en naar Luchthaven Lelystad direct zichtbaar

video Container­ha­ven Lelystad herstelt 'foutje' van Lely

8:51 Een ding heeft Cornelis Lely over het hoofd gezien bij het ontwerpen van de Zuiderzeewerken: hij tekende geen haven in. Dat 'foutje' is hersteld met de aanleg van Flevokust, de gloednieuwe containeroverslag in Lelystad-Noord.