Rick gooide ‘irritante’ Nijntje-pop weg op vuilnisbelt Almere, met grote politieactie als gevolg

Helft van de leden kwijt, Christe­lijk Mannenkoor Dronten stopt ermee

Christelijk Mannenkoor Dronten houdt op te bestaan. Tijdens de coronacrisis is het ledental gehalveerd en daardoor zien bestuur en overgebleven leden een voortzetting niet meer zitten. „Het was een rotbeslissing, ik heb er een paar nachten niet van geslapen”, zegt bestuurslid Nico Dieleman (73). Het koor zou in februari volgend jaar zijn dertigjarig bestaan hebben gevierd.

16 november