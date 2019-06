Rietorchis heeft het moeilijk in Lelystadse berm

In Lelystadse bermen stonden vorig jaar nog 1800 bloeiende exemplaren van de rietorchis, een Europese orchideeënsoort. Landschapsbeheer telde er dit jaar maar 800. Dat moet wel door droogte komen, stelt de organisatie. De zomer van 2018 was extreem droog, net als de afgelopen maanden. Het beheer van de bermen waar de plant staat,is nauwelijks gewijzigd terwijl de halvering overal te zien is. ,,Omdat alle locaties evenveel last hebben van teruggang in aantallen, lijken de weersomstandigheden een aannemelijke verklaring’’, stelt Landschapsbeheer. ,,De rietorchis kan slecht tegen droogte en vorig jaar was de zomer extreem droog.’’ Ook de droogte van de afgelopen maanden speelt wellicht een rol.