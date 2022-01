Rijbewijs verlengen in De Noord op Urk

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Virus verspreidt zich snel in Nijkerk en Zeewolde, aantal positieve tests in regio daalt wel

In Oost-Nederland zijn het afgelopen etmaal 1217 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is minder dan gisteren. Het aantal coronagevallen in de regio Flevoland ligt hoger dan het weekgemiddelde. Er werden twee sterfgevallen gemeld in Oost-Nederland, beide in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

