Ronald H. (61) uit Zeewolde verdachte in FBI-onderzoek: ‘Dit is ongelooflijk’

Advocaten willen informatie over FBI-onderzoek naar Nederland­se leden van vermeende drugsbende, zoals H. uit Zeewolde

In hoeverre had de FBI de touwtjes in handen in een groot onderzoek naar acht Nederlandse verdachten die een criminele drugsbende gevormd zouden hebben? Een van hen is Ron H. (61) uit Zeewolde, die nog altijd vastzit.

16 mei