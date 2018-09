Ruim 2500 keer 'nee' tegen afschot van dieren Oostvaardersplassen

Een spontane petitie tegen het afschieten van dieren in het gebied rond de Oostvaardersplassen is meer dan 2600 keer ondertekend. De initiatiefnemers proberen daarmee op het laatste moment de Statencommissie Duurzaamheid van de Provincie Flevoland te beïnvloeden.

De initiatiefnemers van de petitie (de Franse stichtingen NALA 85480 en Forests from Farms) melden vandaag in een gezamenlijk persbericht dat meer dan 2500 ondertekenaars uit binnen- en buitenland tegen het afschieten van jonge, gezonde paarden, runderen en herten in het gebied zijn.

Zij wijzen er in het persbericht op dat de petitie pas twee weken op internet staat en dat het aantal handtekeningen stijgt. Zij vragen daarom Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de opdracht tot afschot in te trekken en meer tijd te nemen voor anticonceptie en uitplaatsing. Het afschieten zou eind oktober beginnen en is bedoeld om het evenwicht in de veestapel te herstellen.

Provinciewoordvoerder Anne de Vries weet echter niets van een persbericht of Franse stichtingen die een petitie zijn gestart: ,,En de commissieleden ook niet. De bewuste vergadering is vandaag, het onderwerp over de Oostvaardersplassen staat rond 19.00 uur op de planning. Daarbij zullen verschillende partijen worden geïnformeerd over de rapporten die ten grondslag liggen aan de beslissing om het evenwicht in het gebied te herstellen. Ook is er gelegenheid tot inspraak, wellicht is dat de bedoeling van de initiatiefnemers''.