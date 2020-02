Ruim 360 handtekeningen onder petitie tegen Lelystadse pedo-activist

De anonieme indiener van de petitie zoekt medestanders onder buurtbewoners die zich ook zorgen maken over veiligheid van kinderen in de straat. In de omgeving gaat inmiddels ook een pamflet rond om de pedo-activist weg te krijgen. Nelson gaat een grens over en kan zich niet beroepen op vrijheid van meningsuiting, vindt de schrijver daarvan. ,,Voor een actieve pedofiel is geen plek in onze samenleving, onze kinderen moeten veilig zijn.’’