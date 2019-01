Ruimte is beperkt tijdens avonden over nieuw luchthavenbesluit Lelystad Airport

Er is ruimte om vragen te stellen over het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. De informatieavond in Lelystad is op dinsdag 5 februari in het Agora Theater. In Zwolle zijn geïnteresseerden maandag 11 februari welkom in de Nieuwe Buitensociëteit. In Apeldoorn is de informatiebijeenkomst op donderdag 14 februari in Tehater Orpheus. Alle informatieavonden zijn van 18.00 tot 21.30 uur. Daarnaast ligt het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport vanaf 11 januari ter inzage op zes provinciehuizen, waaronder die van Flevoland, Overijssel en Gelderland.