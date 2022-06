Rust in conflict tussen Flevolandse jagers en provincie lijkt van korte duur: ‘Ze hebben de hele tijd dwars gelegen’

Video Tien jaar op gewacht, maar nu ligt het in de Zwolse Vaart bij Kraggen­burg: een knalgeel fietspon­tje

Het duurde een jaar of tien, maar nu is het er eindelijk: een fietspontje in de Zwolse Vaart bij Kraggenburg, dat hiermee een directere fietsverbinding krijgt met het Waterloopbos. Gehoopt wordt dat nog meer fietstoeristen hiermee Kraggenburg gaan bezoeken. Deze week is het pontje officieel gedoopt – met een knipoog naar de initiatiefnemer.

