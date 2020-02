Rustige campus met chill-plekken, dat is wat scholieren in Emmeloord willen

Zeewolder raadslid Cees Steijger stopt na dertien jaar

10:12 Het Zeewolder raadslid Cees Steijger stopt er mee. Hij kan het politieke werk niet meer combineren met zijn werk, zo heeft hij burgemeester Gerrit Jan Gorter laten weten in een brief. Rob Smeets neemt zijn plek per 20 februari in voor Zeewolde Liberaal.