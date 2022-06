Sander Lantinga wil er niet meer wonen, maar blijft gefascineerd door Biddinghuizen: ‘Ze zijn hier blij met weinig’

Politie stopt hardcore­feest in natuurge­bied bij Lelystad: ‘Complete muziekin­stal­la­tie midden in het bos’

Een hardcorefeest in het buitengebied van Lelystad, waarbij zondag zo’n 100 tot 150 mensen met ongeveer zeventig voertuigen aanwezig waren, is op last van de politie beëindigd. De menigte mocht niet in het natuurgebied aanwezig zijn.

