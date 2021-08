SC Emmeloord kan aan het seizoen beginnen: na lange zoektocht is er eindelijk een nieuwe trainer

update Frontale botsing op de Gooiseweg bij Zeewolde; gewonden en drie auto's zwaar beschadigd

6 augustus Bij een frontale botsing op de Gooiseweg (N305) bij Zeewolde zijn begin van de middag meerdere personen gewond geraakt. Verkeer over de doorgaande weg tussen Lelystad en Almere is omgeleid over het bedrijventerrein Trekkersveld. De weg is nu weer vrij.