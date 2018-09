Scheepswrak Queen Anne in Bant blijft zichtbaar voor publiek

De opgraving door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen is per 1 september afgerond. Komende winter worden de spullen die in het schip zijn gevonden nog aan nadere studie onderworpen. Normaliter worden houten scheepsrestanten na het in kaart brengen weggegooid. ,,Dat zou toch zonde zijn,'' vindt boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer. ,,Dit wrak hoort bij het verhaal van de Zuiderzee. Zo'n heel schip conserveren is niet mogelijk, want dat kost miljoenen. De provincie Flevoland is eigenaar van dit scheepswrak, maar heeft er afstand van gedaan. Staatsbosbeheer gaat de spanten nu bewaren en tentoonstellen.''