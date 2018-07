Schepen in nood bij Urk door harde wind

De KNRM kreeg vanmiddag in korte tijd drie oproepen voor hulp. Voor een van de zeilboten in nood kwam de reddingsbrigade uit Urk te laat. Dat jacht was al gezonken bij de Ketelbrug voordat de KNRM ter plaatse was. Een andere boot kon net worden behouden. Volgens Molenaar had de brigade 'geen vijf minuten later moeten komen'. Anders was dat schip ook ten onder gegaan. De derde boot die in de problemen was gekomen, kampte met een gescheurd zeil.