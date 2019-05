'Schiet op met coalitie in Flevoland’

In een ingelaste vergadering stemden Provinciale Staten woensdagavond in met het aanstellen van voormalige Tweede Kamerleden Willibrord van Beek (VVD) en Bas Jan van Bochove (CDA) als nieuwe informateurs. Dit duo gaat op zoek naar een nieuwe coalitiepartner voor Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en CDA. PvdA was de beoogde vijfde partij, maar haakte enkele weken geleden af, tot verrassing van velen. Deze partij eiste tevergeefs dat FvD afstand zou nemen van landelijke standpunten.

Kritiek

Dat kwam de PvdA woensdagavond op kritiek te staan. ,,In mijn beleving waren we er bijna uit’’, zei Jan de Reus (VVD). Gert-Jan Ransijn (FvD): ,,Het gevoel was goed, maar het heeft nog geen dag geduurd’’. Willem de Jager (PvdA) over het verlaten van de coalitiegesprekken: ,,Ik snap dat het onprettig is overgekomen, maar het was het juiste signaal op het juiste moment’’. Hij gaf toe dat het ‘ongemakkelijk’ voelde.

En nu? Van Bochove en Van Beek zullen met alle partijen gaan praten, zei Jan de Reus (VVD). Insteek is dat er een meerderheidscollege komt. Een andere mogelijkheid is dat een begin wordt gemaakt met het schrijven van een coalitieprogramma waar vervolgens een passende vijfde partij bij wordt gezocht. De Jager noemde dat overigens ‘niet logisch’.

Quote Het duurt ons ook heel lang. We houden van snelheid Jan de Reus , Flevoland