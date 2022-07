Schilder raakt zwaargewond in Emmeloord nadat steiger omvalt

Directeur kunstacade­mie Leeuwarden Boersma geeft schilderde­mon­stra­tie in Marknesse

Doet Boersma geeft zaterdag 30 juli in de Beeldentuin van Klein Afrika in Marknesse een schilderdemonstratie. Ze laat de werkwijze van haar nieuwe werk over onzichtbare processen in de natuur zien.

20 juli