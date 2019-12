Schilderij van Zaki in Amsterdam Museum

video | update Felle brand in voormalig verzor­gings­huis Emmeloord

21 december In voormalig verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord heeft vanmorgen een felle brand gewoed. Brandweer Flevoland had het vuur snel onder controle. Drie personen zijn veilig uit het gebouw gekomen. Er werd aanvankelijk nog gezocht naar een vierde persoon, die mogelijk in het gebouw was achtergebleven. Dat bleek niet het geval. Na speurwerk door de politie werd de man elders gevonden.