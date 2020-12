Schipper reddingboot: ‘Omgeslagen Urker kotter bleef met visnetten achter ‘iets’ haken en zonk binnen 1 minuut’

Video Ophef om video op Urk: Ruilt politie nou vuurwerk voor vis?

8 december Er is ophef ontstaan over een online verschenen video waarin de politie op Urk in beslag genomen vuurwerk teruggeeft aan een man nadat hij zalm aan ze geeft. In reacties op sociale media wordt beschuldigingen geuit dat de politie corrupt zou zijn. ,,Het is met de goede intentie gedaan, maar het was onhandig”, reageert de politie.