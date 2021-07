Schrijfster Eva Coolen ontvluchtte als tienermeisje haar ongelukkige jeugd in Lelystad: ‘Ik voelde me verloren en alleen’

Op zoek naar een plekje om een foto te maken, duikt ze de Dukaatpassage in. Een van de oudere straatjes in het centrum van Lelystad. ,,Dit lijkt me wel wat’’, zegt Eva Coolen (33) met een grijns. Ze poseert liever niet in een drukke winkelstraat of voor een glimmend gebouw. Nee, geef haar maar een rafelrandje. ,,Dat past beter bij de stad waar ik vandaan kom.’’ Uiteindelijk kiezen we voor een foto in een supermarkt, waar Coolen hele zomers achter de kassa zat.