Schuurfeest Bant maakt statement met Nieuwe All You Need Is Love-caravan: ‘Bordje brandbaar voor de gein’

Het kostte ze anderhalve week, maar de organisatie achter Schuurfeest Bant heeft een nieuwe All You Need Is Love-caravan nadat de oude in vlammen opging door brandstichting. Organisator Karel Dijkhof zegt hiermee vooral een statement te willen maken naar de daders: ,,Wij gaan lekker door.”

Direct na de brand in de nacht van 22 op 23 oktober besloot het bestuur te brainstormen over vervolgstappen. ,,Het was zó triest dat onze caravan in vlammen opging, er zat veel werk in en het was een mooi promotiedoel voor ons. Zo spoorden we mensen aan om hem te spotten en daar konden ze vrijkaarten mee winnen.’’

,,Na de brand hebben we elkaar aangekeken en gezegd: ‘Als we het hierbij laten, doen we onszelf tekort’. Wij besloten gewoon door te gaan en met een nieuwe caravan een statement te maken. Ik denk dat we anders toegeven aan deze zinloze vernieling.”

De verontwaardiging vanuit de gemeenschap van Bant en uit omliggende plaatsen was groot. Van diverse kanten kreeg het bestuur hulp aangeboden. Zelfs een caravanbedrijf uit Kraggenburg nam contact op om te zien of er iets voor het Schuurfeest gedaan kon worden. ,,We hadden een caravan van ze mogen lenen, maar uiteindelijk kregen we een oude caravan van het plaatselijke CDA. Die hebben we wel voor de gein in de showroom van het caravanbedrijf gezet, om een filmpje te maken om te laten zien dat we weer een nieuwe hebben.”

Met zes man sterk werd de caravan in recordtempo opnieuw met aluminiumfolie beplakt en voorzien van hartjes. Haast een kopie van de échte All You Need Is Love-caravan van Robert ten Brink. Ieder jaar koppelt het bestuur het Schuurfeest aan een bepaald thema. Bezoekers kunnen in het thema van All You Need Is Love eind deze maand verkleed naar het feest komen. ,,We hebben zelfs een keer de Tower Bridge bij de ingang van het feest neergezet, als poort voor de bezoekers, toen het thema Brexit was.”

Op dit moment staat de nieuwe caravan middenin het centrum van Bant. Bang voor een nieuwe brandstichting is Dijkhof niet. ,,Overal in het dorp staan auto’s en caravans die ook niet in de fik zijn gestoken. We hebben voor de gein een bordje op de caravan geplakt met de tekst ‘brandbaar’ maar meer kunnen we er niet aan doen.”

Er is gevraagd of er geen camera's geplaatst kunnen worden volgens Dijkhof: ,,Maar dan is het camerasysteem duurder dan de caravan zelf. We moeten er gewoon van uitgaan dat het niet weer gebeurt en dat mensen zich weten te gedragen en spullen van een ander weten te respecteren.”

