Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto op Urk

Topmodel Margriet (21) verruilt catwalk in wereldste­den voor corona-afdeling in Emmeloord: ‘Ik blijf een nuchtere meid uit de polder’

10 juli Margriet Loosman (21) uit Creil liep in februari nog shows voor bekende modemerken op de ‘Fashion Week’ in New York, Milaan en Parijs. Haar modellenbureau sloot tijdelijk de deuren vanwege de coronacrisis en dus kwam ze terug naar Nederland. Daar is ze gaan werken op de corona-afdeling van het Dokter Jansencentrum in Emmeloord.