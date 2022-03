Scooters botsen op Urk, één gewonde

Update Zes activisten aangehou­den na blokkade bij ingang Rijksvast­goed­be­drijf: ‘Verkoop grond Zeewolde niet voor datacenter!’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben maandag een aantal uren de hoofdingang geblokkeerd van het Ministerie van Financiën in Den Haag, waar ook het Rijksvastgoedbedrijf gevestigd is. Ze demonstreerden tegen de plannen voor de bouw van een veelbesproken datacenter van Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, bij Zeewolde. De actie resulteerde in zes aanhoudingen door de politie.

