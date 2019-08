Scoutinglandgoed Zeewolde pompt 2,6 miljoen euro in Avonturenhuis voor comfortabel slapen

Abseilen van de Polderto­ren in Emmeloord? Anne-Roos zou dat wel willen: ‘Alleen dat eerste stukje over de rand, dat lijkt me wel eng’

10:30 Wat te doen met de Poldertoren in Emmeloord? De gemeenteraad van de Noordoostpolder neemt na het zomerreces een beslissing over het al dan niet hergebruik van de toren voor een bedrag van 350.000 euro. Vooruitlopend op die discussie is de Poldertoren in de zomervakantie eens per week week een paar uur geopend voor bezoekers. Toeristen zijn van harte welkom, maar een middagje torenbezoek levert vooral enthousiaste reacties op van Emmeloorders zelf.