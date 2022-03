SGP verdubbelt aantal zetels op Urk, Forum geeft pers de schuld van dramatische 'nul’

UITSLAG VERKIEZINGENDe SGP is op Urk als grote winnaar uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij verdubbelde het aantal zetels tot zes en is daarmee veruit de grootste fractie in het vissersdorp. Forum voor Democratie mikte vooraf op meerdere zetels maar miste uiteindelijk helemaal de boot.

De winst van de SGP kwam voor lijsttrekker Nathanaël Middelkoop ‘toch wel als een verrassing'. ,,Ik ben er stil van. Dat het vertrouwen in ons zo breed is onder de kiezers.’’ Vier jaar geleden verloor zijn partij nog twee van de vijf zetels. De afgelopen jaren heeft de SGP er volgens Middelkoop, sinds november 2020 wethouder, alles aan gedaan sterk terug te komen van het fiasco in 2018. ,,We hebben gekoerst op inhoud en geen beloftes gedaan die we niet waar konden maken.’’

ChristenUnie en CDA in de min

Een groot deel van de winst haalde de SGP bij ChristenUnie en CDA. Middelkoop denkt dat het landelijke imago van deze partijen de lokale fracties in de weg heeft gezeten. Beide partijen staan er op dit moment niet goed voor bij de kiezers. Lijsttrekker Meindert Bakker geeft toe dat dit best een rol gespeeld kan hebben. ,,We kunnen daar als lokale fractie alleen niet zo veel mee. We doen ons best lokale thema's te belichten, maar blijkbaar moet er meer gebeuren.’’

In vergelijking met vier jaar geleden is de aanhang van de ChristenUnie op Urk zo ongeveer gehalveerd. Bakker is daar ‘toch wel erg van geschrokken’. Vier jaar geleden kreeg zijn partij op het nippertje een restzetel. ,,We wisten dat die wankel was, maar we hoopten die toch te kunnen behouden.’’ Het mocht niet zo zijn. ,,Bij de SGP zie je verjonging. Meer partijen die meedoen aan de verkiezingen betekent ook versplintering van stemmen.‘’ De ChristenUnie gaat ‘met frisse moed verder'. ,,Sometimes you win, sometimes you loose.’’

Forum voor Democratie mikte vooraf op meerdere zetels in de raad van Urk. Landelijk boegbeeld Thierry Baudet werd zaterdag nog als een filmster onthaald. Dat bezoek hielp de partij uiteindelijk niet aan een raadszetel. Joas van Reest, lijsttrekker van Forum voor Democratie, likte woensdagavond zijn teleurgesteld zijn wonden. ,,Ik baal hier enorm van. Ik had op meer stemmen gehoopt. Maar het is zoals het is, ik heb veel geleerd en ga nu met de staart tussen de benen terug naar Groningen waar ik studeer.’’ Hij geeft de plaatselijke pers de schuld van het FvD-verkiezingsdebacle op Urk. ,,We zijn uitgekleed en uitgehoond.’’

Met zes zetels is de SGP nu dus de grootste raadsfractie op Urk. De afgelopen vier jaar was dat de ChristenUnie. Deze partij bleef nu steken op drie zetels, net als het CDA en Hart voor Urk die beiden een zetel moesten inleveren. Gemeentebelangen Urk kwam uit op twee zetels, net als vier jaar geleden. Toen kwam de PVV als eerste niet-christelijke partij in de gemeenteraad met een zetel die de partij heeft behouden.

In 2018 raakte de Urker Gereformeerde Partij (UGP) de twee zetels in de raad kwijt. De partij keerde dit jaar onder de naam Krachtig Urk terug en haalde genoeg stemmen voor één zetel. Negen partijen deden mee aan de verkiezingen. Forum voor Democratie en Jezus Leeft bleven met lege handen.

