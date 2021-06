Shelly (25) uit Lelystad na dood baby Yara: ‘Ik blijf vechten om erachter te komen wat er is gebeurd’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Deze kaart laat zien dat het virus nog niet (helemaal) is verslagen in de regio

26 juni Vooralsnog blijft donderdag 24 juni de enige dag dat de coronakaart van onze regio compleet grijs kleurde. Wie vandaag naar de meest recente cijfers kijkt ziet dat Putten, Ommen, Elburg en Nunspeet licht verkleuren. In Hattem zijn de zorgen relatief het grootst, maar met 16,4 nieuwe positief geteste mensen per 100.000 inwoners is er geen reden tot paniek.